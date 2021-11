"Squid Game" : le réalisateur révèle une fin alternative pour la saison 1

ATTENTION SPOILERS : le créateur de la série "Squid Game" Hwang Dong-hyuk avait envisagé une autre fin à la saison 1.

par Team Mouv'

Après le succès retentissant de la première saison, Squid Game devrait revenir pour une deuxième saison sur Netflix. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Hwang Dong - hyuk dans une interview pour AP Entertainement .

En plus de cette révélation, le créateur de la série a également évoqué lors d'une interview pour Entertainment Weekly qu''il avait envisagé une fin différente pour la saison 1 du show .

ATTETION SPOILERS, si tu n'as pas vu la série et que tu veux la regarder, arrête - toi là .

Un autre destin pour Gi - hun aka 456

En effet, pour ceux et celles qui ont vu la série, Gi - hun, aka 456 grand gagnant du jeu, refuse de monter dans l'avion qui l'aurait mené à sa nouvelle vie et à revoir sa fille . Un choix qui a suscité de nombreuses réactions et comme le sentiment pour les téléspectateurs que le protagoniste gâchait sa vie .

Le créateur Hwang Dong - hyuk a avoué qu'il avait envisagé un autre scénario, celui de faire monter Gi - hun dans l'avion : "On était partagés entre deux scénarios différents pour la fin . Il y en avait un, une fin alternative, où Gi - hun montait dans l’avion et partait . Et ensuite, il y avait bien sûr celle où il se retourne et marche en direction de la caméra . On se demandait constamment, est - ce que c’est vraiment bien que Gi - hun prenne la décision de partir et de rejoindre sa famille pour chercher à atteindre le bonheur ? Est - ce que c’est vraiment le message que l’on voulait transmettre à travers la série ? Nous en sommes venus à la conclusion que la question que l’on souhaitait soulever ne se posait plus s’il embarquait à bord de l’avion . "

Une fin qu'il n'a pas choisie et qui a peut - être ouvert la porte à d'autres saisons pour la série . En tout cas la saison 2 est bien confirmée .