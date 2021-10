"Squid Game" : le jeu de Netflix débarque à Paris !

La série Netflix "Squid Game" est adaptée à Paris ce week-end du 2 et 3 octobre.

par Team Mouv'

La série du moment Squid Game, cartonne tellement que deux semaines après sa sortie, Netflix a décidé d'organiser un événement spécial dans Paris. Sur les réseaux, la plateforme a annoncé une adresse : le 12 rue d'Alexandrie dans le 2ème arrondissement de Paris, sans en dire davantage .

Sur les photos publiées, on peut voir quelques épreuves qu'on retrouve dans la série . Comme l'épreuve du gâteau "Dalgona", mais aussi l'épreuve de la carte bleue/rouge proposée par le Recruteur dans la série . Il semblerait que les participants qui se rendent à cet événement pourront tester les épreuves dans la réalité .

Depuis quelques heures, on peut voir des influenceurs qui se sont déjà rendus sur place pour tester les épreuves à Paris en avant - première, comme Just Riadh ou Inoxtag . Et sur les réseaux sociaux, quelques photos de l'événement ont été partagés, on peut voir que la queue pour l'attente est très longue . Bon courage aux participants !

