"Squid Game" : le créateur remet en place LeBron James après ses critiques sur la série, il répond

LeBron James a été remis en place par le créateur de "Squid Game" après avoir critiqué la série.

par Team Mouv'

Le créateur de Squid Game n'a apparemment pas du tout apprécié les critiques Lebron James a émises sur la série - événement, et n'a pas hésité à lui répondre. Ce à quoi le basketteur a à son tour surenchéri .

En septembre 2021, quand Squid Game est sorti, LeBron James était en plein présaison pour les Leakers, et a donc confié avoir pris du temps pour se faire plaisir et regarder le show . Celui - ci avait apparemment beaucoup aimé la série coréenne, mais avait regretté la façon dont elle se terminait . L'avis du monument du basket étant quasi - sacré, il avait fait rapidement le tour de la planète, beaucoup de fans approuvant les paroles du sportif .

Une critique qui a fait trois fois le tour du monde

Cependant, si le message a fait le tour des réseaux, il n'a pas échappé non plus au créateur de la série Netflix : celui - ci a eu vent des critiques émises par LeBron et décidé de lui répondre sur un ton plus que tranchant . Hwang Dong - hyuk a ainsi fait une déclaration étonnante de violence : "C'est ma fin . S'il a sa propre fin en tête qui le satisferait, peut - être qu'il pourrait faire son propre sequel . Je le regarderai et j'enverrai peut - être un message pour lui dir__e "j'ai aimé toute ta série, à part la fin"" .

Une réponse dont le piquant a plus que surpris les réseaux, mais pas seulement : le basketteur s'est lui - aussi réveillé avec une étonnante notification, et a donc décidé de répondre à son tour . Très actif sur les réseaux sociaux, il a ainsi découvert les propos de Hwang Dong - hyuk et cela l'a apparemment laissé sans voix : hilare, LeBron semble incrédule devant les propos du créateur du show, repartageant la news en déclarant "ça peut pas être réel, on est d'accord? J'espère que non". Des moqueries qui n'échapperont sans doute pas au cinéaste . . .

LeBron, qui s'est lancé dans le cinéma cet été avec Space Jam, a apparemment sous - estimé la force de ses propos et de son avis quant aux divertissements . Mais on peut comprendre que celui - ci soit quelque peu dérangé de ne pas pouvoir donner son opinion sans se prendre un tacle, dans un domaine qui n'est pas le sien . . . reste à voir si Hwang Dong - hyuk répondra .