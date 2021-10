"Squid Game" : le créateur de la série "n'est pas si riche"

Le réalisateur de "Squid Game" explique qu'il n'a pas touché beaucoup d'argent pour sa série Netflix.

par Team Mouv'

Le créateur de la série - événement Squid Game, Hwang Dong - hyuk, confie ne pas avoir touché une très grosse somme pour la réalisation de sa série, et avoue qu'il n'est "pas si riche que ça" .

Malgré le succès immanquable et titanesque de la série Squid Game, sortie sur Netflix en septembre 2021, les protagonistes qui ont mené à cette success story ne vivent pas tous leur meilleure vie . Après les confidences de l'acteur qui joue 001 sur ses difficultés à gérer sa notoriété, c'est maintenant le réalisateur, Hwang Dong - hyuk, qui explique au Guardian ne pas avoir tant profité du succès de la série .

Un succès

En effet, Hwang Dong - hyuk, qui s'est récemment embrouillé avec LeBron James, explique que les chiffres époustouflants réalisés par la série ne l'ont pas pour autant rendu riche . Si le show était pourtant le plus gros lancement jamais réalisé par Netflix, lui coût 21 millions de dollars et en rapportant près de 900 millions, le réalisateur avoue avoir "mal géré son contrat", et n'a par ailleurs reçu aucune prime suite au succès du programme .

Le cinéaste coréen, déjà reconnu dans son pays d'origine pour des films tels que The Fortress, explique ainsi ne pas être si fortuné : "je ne suis pas si riche ( . . . ) mais j'ai de quoi faire, j'ai assez pour acheter de quoi manger"__, avoue ainsi le réalisateur, ajoutant "ce n'est pas comme si Netflix m'avait offert une prime . Netflix m'a payé ce qui était convenu sur le contrat d'origine" .

Derrière ces faits, on comprend que le réalisateur, qui a eu beaucoup de mal à trouver une production pour sa série, a aussi été surpris et pris de court par le succès de celle - ci . Hwang n'a d'ailleurs pas particulièrement envie d'être associé seulement à la série, même s'il avoue que "c'est une possibilité que je sois contraint de faire une saison 2 pour devenir aussi riche que le gagnant dans la série" .

On retiendra en tout cas que ce dernier est en discussion avec Netflix pour un deuxième opus, et étant donné les résultats financiers affichés par le premier, on parie qu'il prendra le temps de mieux négocier son contrat cette fois - ci .