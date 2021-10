"Squid Game" : l’acteur qui incarne 001 dépassé par la célébrité

L'acteur de "001" dans la série phénomène "Squid Game" ne vit pas très bien son succès.

par Team Mouv'

Squid Game a réussi à dépasser les attentes de ses producteurs et séduire le cœur de millions de spectateurs à travers le monde . Mais un de ses acteurs, O - Yeong Su, vit mal ce succès soudain .

Si vous avez vu Squid Game, vous vous souvenez sans aucun doute d'un de ses personnages principaux : 001, de son vrai nom Oh Il - Nam, le vieil homme au double visage ami du héros . Si dans la série, il incarne un personnage âgé et dépassé par les événements, l'acteur semble dans un état réellement fragile, et ne supporte pas bien sa soudaine célébrité .

"La célébrité, c'est dur aussi"

En effet, l'agent 001 a bel et bien 77 ans dans la vie réelle, et ne s'attendait pas à un tel ouragan d'enthousiasme après la sortie de la série . Ayant une belle carrière dans le cinéma en Corée, l'acteur n'a cependant pas l'habitude d'être aussi sollicité . Ainsi, le succès de son personnage et de la série a bouleversé le quotidien de O - Yeong Su, qui n'était pas préparé à un tel succès .

Le Daily Mail rapporte ainsi que l'acteur s'est confié sur sa notoriété récente, expliquant être dépassé par les événements : "Tellement de personnes se sont mises à me contacter, et comme je n'ai pas de responsable pour m'aider, il m'est difficile de gérer le volume d'appels et de messages que je reçois" . A défaut de staff, c'est donc la fille de l'acteur qui a dû aider son père, qui était tout simplement assailli par sa célébrité : "les choses ont beaucoup changé . Même lorsque je sors dans un café ou un endroit comme ça, je dois maintenant faire très attention à mon comportement . Maintenant, je me dis que la célébrité, c'est dur aussi" .

Il est vrai que le succès, surtout quand il est soudain, n'est pas toujours facile à vivre, et d'autant plus en Corée où le monde du show - business fait particulièrement attention à son apparence et ses déclarations publiques . O - Yeong Su n'a d'ailleurs pas particulièrement envie de rester une star dans ce milieu, et confesse : "__je n'ai pas de grandes ambitions . Grandes ou petites, j'ai reçu beaucoup de choses au cours de ma vie . Maintenant, je veux laisser derrière moi ces choses que j'ai reçues" .

Une humilité qui touche les fans de la série et qui fait honneur à son acteur . A défaut de le revoir prochainement - même s'il pourrait peut - être apparaître dans une saison 2 de Squid Game- on souhaite le meilleur à l'acteur de 77 ans, qui mérite bien de profiter de sa sérénité .