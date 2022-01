"Squid Game" : Jung Ho-yeon est la première asiatique en couv' de Vogue en solo

Jung Ho-yeon, la star de Squid Game, est la première femme asiatique à apparaître solo en couverture du mythique magazine Vogue.

par Team Mouv'

Décidément, Squid Game, la série coréenne au succès international, aura changé la vie de ses acteurs : Jung Ho-yeon est devenue la première femme d'Asie de l'Est à faire la couverture de Vogue.

Sucess story à la coréenne

Être en couverture du mythique magazine Vogue, c'est plus qu'un simple shooting, mais une vraie consécration. Encore plus dans le cas de Jung Ho-yeon : en 130 ans d'existence, aucune couverture de Vogue n'avait jamais montré une personne d'Asie du sud-est en solo. Le témoignage de l'extrême popularité de la jeune actrice, qui a connu la notoriété du jour au lendemain grâce à Squid Game.

L'actrice qui incarnait la joueuse numéro 067 a en effet gagné des millions de followers sur instagram en quelques semaines, et est rapidement devenue l'actrice coréenne la plus suivie sur la plateforme. Du haut de ses 9 millions de followers, celle-ci s'est confiée dans une interview accompagnée d'une vidéo : *"cette sensation, il y a une limite à ce que les mots peuvent exprimer. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne pouvais pas manger. J'étais tellement perdue, et c'était complètement chaotique. Je n'y croyais pas. Je n'avais pas confiance".*

Squid Game, qui reste le plus gros succès de Netflix, a décidément bouleversé le destin de la jeune femme, qui rêve à présent plus grand : *"j'ai toujours voulu aller à Hollywood et jouer aux Etats-Unis, et j'en ai encore envie. Mais Squid Game m'a fait changé de point de vue". Ainsi, la jeune femme est convaincue qui lui reste du travail en Corée : "Pas besoin que ce soit un film américain ou européen, c'est l'histoire et le message qui sont importants".*

Alors qu'O Yoeng-su, qui joue 001 dans la série, vient de recevoir le Golden Globes du meilleur acteur dans un second rôle, le succès phénoménale de la série coréenne ne fait qu'enfler.