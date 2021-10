"Squid Game" réalise le meilleur démarrage de série de tous les temps sur Netflix

"Squid Game", la série d'horreur coréenne, est à ce jour le meilleur lancement de la plateforme de streaming.

La trend Squid Game ne s'essouffle pas, au contraire . Et, de fait, Netflix vient d'annoncer que la série réalisait son meilleur lancement de tous les temps : un coup de maître pour cette petite production coréenne .

Le pitch est simple : tous ceux qui perdent aux jeux enfantins de la série sont éliminés, c'est - à - dire tués . Mais grâce à une mise en scène efficace et des acteurs qui ont touché le coeur du public, Squid Game a dès sa sortie créé un engouement hors du commun. Cosplay, jeux et événements en tout genre ne cessent d'apparaître depuis la sortie . Et, sans grande surprise, Netflix vient d'annoncer que le drama coréen était à présent son meilleur lancement de série de tous les temps .

Chiffres fous

Avec 111 millions de téléspectateurs en seulement 17 jours, la série a fait fort . Ces chiffres incroyables classent la série directement en haut du podium des lancements de série Netflix . Pour comparaison, La Chronique des Bridgerton, qui était son meilleur résultat jusqu'à présent, n'avait compté "que" 82 millions de spectateurs en 28 jours . Squid Game explose donc ce record avec aisance, dépassant les attentes du géant de streaming, et ces résultats tombent à pic pour Netflix, dont le chiffre d'affaire avait reculé ces derniers mois avec la pandémie et l'essoufflement des productions .

Le succès de la série, qui peut surprendre à première vue, s'explique sans doute par une recette unique : le mélange de violence extrême et de jeux d'enfants a su convaincre le public, qui a aussi beaucoup apprécié les acteurs de la série, notamment Jung Ho - Yeon, qui est devenue une réelle star en Corée . Par ailleurs, la culture coréenne est à son pic à l'international, avec le succès de groupes comme BTS et une reconnaissance mondiale du cinéma coréen .

Squid Game est donc une recette qui marche, et le succès de la série ne semble pas loin d'être terminée . Avec une omniprésence du drama coréen sur les réseaux sociaux, on peut s'attendre à ce que les audiences grimpent encore . . .