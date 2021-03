Squeezie, Dadju et Franck Gastambide au casting du nouveau jeu d'aventure d'Amazon Prime

La plateforme américaine de streaming a annoncé le 25 mars lancer une émission inédite avec un casting XXL.

par Team Mouv'

Amazon Prime Video annonce du lourd ! La plateforme américaine a annoncé ce jeudi lancé un nouveau jeu d’aventure intitulé Celebrity Hunted - Chasse à l'homme, et le casting est impressionnant : la fratrie de nageurs olympiques des Manadou, les deux youtubeurs Squeezie et Seb La Frite, les acteurs Franck Gastambide et Ramzy Bedia, ainsi que Dadju et son frère Darcy.

Un concept inédit

Pendant dix jours, ces huit personnalités vont devoir tenter de rejoindre un point d’exfiltration en restant sous le radar. Ils auront à leurs trousses des experts en cybersécurité et en renseignement militaire qui tenteront de les retrouver via les caméras de surveillance, la reconnaissance des plaques d’immatriculation ou le traçage des téléphones .

Amazon promet un "concept incroyable" et "ambitieux" . Thomas Dubois, directeur des créations Amazon Originals France, précise que "ce format unique plein de suspense tiendra sans aucun doute en haleine les membres Prime jusqu’à la fin de la chasse" . Une émission a qui on peut prédire un grand succès grâce à son casting qui rassemble les plus grandes personnalités du moment .

Celebrity Hunted sera disponible sur Amazon France dans le courant de l’année 2021.