Spike Lee sera le président du prochain Festival de Cannes

Un décalage suite à la pandémie mondiale.

par Geoffrey

Certes la pandémie mondiale a coupé l’herbe sous le pied à la production cinématographique . Entre la fermeture des salles de cinéma, les retards dans les productions, les sorties décalés, le monde du cinéma souffre comme beaucoup d’autres milieux . Une crise sanitaire qui se fait également sentir dans les festivals de cinéma, preuve en est avec le report du festival de Cannes de l’an dernier .

Un réalisateur engagé et légendaire du cinéma

Cette année les organisateurs assurent que les préparatifs battent leur plein, et espère que la 74eme Edition pourra se tenir correctement du 6 au 17 Juillet 2021 . Suite au report de l’édition précédente le comité de direction va refaire appel au président de l’année dernière, Spike Lee, qu'on ne présente plus . Comme le confirment les organisateurs :

"Depuis 30 ans, l'infatigable Spike Lee traduit avec acuité les questionnements de son époque, dans une forme résolument contemporaine qui ne néglige jamais la légèreté et le divertissement . Nous ne pouvions espérer personnalité plus puissante pour interroger notre époque si bouleversée . Son enthousiasme et sa passion pour le cinéma nous transmettent une énergie décuplée pour préparer le grand festival que tout le monde attend. "

Le réalisateur américain âgée de 63 ans sera la première personnalité noire à présider le festival qui s’annonce comme, si les conditions sanitaires permettent sa tenue aux dates prévues, du plus important rendez - vous mondial du cinéma depuis plus d'un an .