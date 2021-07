Spike Lee débarque en tenue full PSG à Cannes pour le festival

Spike Lee fait sensation à Cannes habillé aux couleurs du PSG.

par Team Mouv'

Cette année, Spike Lee est le président du Festival de Cannes et il vient juste d'arriver sur la Croisette . Sa venue ne passe jamais inaperçue mais là il a réussi à faire le buzz avec sa tenue : un total look Paris Saint - Germain .

Spike Lee toujours à l'avant - garde

Ici c'est Paris . . . à Cannes ! Le réalisateur de BlacKkKlansman débarque dans le Sud habillé avec le joggo et le survet' de la toute nouvelle collection du club parisien en collab avec Jordan . Son look fait le buzz mais c'est pas la première fois que les vêtements du club sont portés par des stars . On a déjà vu les couleurs de Paris sur plusieurs figures américaines : le joueur de la NBA Jimmy Butler, Will Smith, Justin Timberlake, Beyonce et Michael Jordan .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Spike Lee sera la première personnalité noire à présider le festival en cette 74ème édition . Mardi il sera aux côtés de Mélanie Laurent, Mylène Farmer, Maggie Gyllenhaal, Tahar Rahim, Mati Diop, la productrice - scénariste Jessica Hausner, le réalisateur et producteur Kleber Mendonça Filho et l'acteur Song Kang - ho . Ce casting 5 étoiles signe une prise de conscience du festival à propos de la diversité de son jury .

PSG une nouvelle marque lifestyle ?

Le boss du club, Nasser Al - Khelaïfi, a un objectif bien précis pour le PSG : devenir une marque à part entière . On apprenait en 2018 dans Les Echos que le PSG n'est pas près de s'arrêter : "le Paris Saint - Germain a investi les terrains de la mode, de la culture et du divertissement, avec pour ambition de devenir une marque de lifestyle globale" . Le club parisien multiplie les collabs et risque bien d'étendre ses tentacules dans tous les domaines et devenir une référence mondiale .