"Spider-Man" : Tom Holland à l’affiche des trois prochains films

Tom Holland signe pour trois nouveaux "Spider-Man".

par Team Mouv'

Selon Amy Pascal, productrice chez Sony, il est hors de question que Spider - Man : No Way Home soit le dernier passage de Tom Holland dans le rôle de l'homme araignée .

Tom Holland repart sur une trilogie

Le femme de 63 ans s'est récemment exprimée sur l'avenir cinématographique du super héros et a confirmé que Tom Holland endosserait le costume rouge et bleu pour une deuxième trilogie entière ! "Ce n'est pas le dernier film que nous ferons avec Marvel et ce n'est pas le dernier film Spider - Man", a déclaré Mme Pascal à Fandango dans une interview publiée lundi .

Les droits de propriété intellectuelle ont toujours été assez complexes en ce qui concerne la dernière série de films Spider - Man, puisque Sony détient les droits sur le personnage mais a travaillé avec Disney et Marvel Studios pour incorporer le Spider - Man de Tom Holland dans le Marvel Cinematic Universe .

Tom Holland lui - même a été hésitant à confirmer son éventuelle implication dans les futurs films Spider - Man, cependant Amy Pascal a déclaré que l'acteur anglais de 25 ans reviendrait bien dans la franchise . "Nous nous préparons à réaliser le prochain film Spider - Man avec Tom Holland et Marvel . Nous pensons à cela comme à trois films, et maintenant nous allons passer aux trois suivants . Ce n'est pas le dernier de nos films MCU", a déclaré Amy Pascal .

Alors que Tom Holland a récemment fait l'objet d'un profil GQ et a déclaré qu'il était peut - être "temps pour moi de passer à autre chose", il semble que l'aventure ne soit pas prête de se finir .