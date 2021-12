"Spider-Man : No Way Home" réalise le meilleur démarrage de l'année en France

Le démarrage de "Spider-Man : No Way Home" sur sa première journée est très impressionnant.

par Team Mouv'

On pouvait s'y attendre, beaucoup d'attentes étaient placées sur cette méga production Marvel Studios/Sony Pictures, et Spider-Man : No Way Home a répondu parfaitement à celles-ci. Le film, sorti ce mercredi 15 décembre a réalisé le plus gros démarrage en France depuis le Roi Lion en 2019.

Des chiffres colossaux

Les chiffres viennent de tomber, le lendemain de la sortie du film. Selon les informations partagées par le compte BoxOfficeFr, Spider-Man : No Way Home comptabilise 476 494 entrées, sur un total de 882 copies distribuées dans toute la France, pour son premier jour d'exploitation.

La dernière fois qu'on a vu un chiffre aussi important, c'était à l'été 2019 avec la sortie du Roi Lion en live action. Dans le même temps, le film porté par Tom Holland réalise une meilleure performance que les deux précédents, Spider-Man : Far From Home et Spider-Man : Homecoming.

Le film devrait s'inscrire facilement comme l'un des plus gros succès de l'année en France, et dépassera le million d'entrées dans les jours à venir.