"Spider-Man - No Way Home" : la suite est déjà en préparation

Une suite de "Spider-Man" est déjà en cours.

Après des mois d'attente, "Spider-Man : No Way Home" est sorti dans les salles de cinéma avec un succès monstrueux. Il a été un succès massif auprès des critiques et du public. Il a également battu des records au box-office, réalisant le plus gros week-end de démarrage de tous les films pendant la pandémie, ainsi que le troisième week-end le plus rentable de tous les temps.

Déjà sur la suite ?

Maintenant que "No Way Home" est sorti, une seule question taraude les fans est : Quand aurons-nous 'Spider-Man 4' ? La fin de "No Way Home" ouvre certainement la voie à d'autres histoires de l'homme-araignée à venir, mais étant donné que Marvel a été très discret sur ce dernier film, il est logique qu'ils le soient également sur le prochain épisode.

Il n'y a pas encore de date de sortie précise pour le prochain film de l'homme-araignée, mais Sony et Marvel Studios travaillent dur pour le mettre au point. En effet, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a dissipé les craintes des fans en confirmant que "Spider-Man 4" était en cours de développement dans une interview au New York Times, déclarant : "Nous commençons activement à développer la suite de l'histoire, ce que je ne dis qu'ouvertement car je ne veux pas que les fans subissent un traumatisme de séparation comme ce qui s'est passé après "Far From Home". Cela ne se produira pas cette fois-ci."

En supposant que Marvel et Sony s'en tiennent au calendrier qu'ils ont établi jusqu'à présent, il serait logique que "Spider-Man 4" sorte à la fin de 2023 ou en 2024.

Alors que le Spider-Man de Tom Holland pourrait certainement continuer à apparaître, l'acteur a continuellement semé le doute sur son avenir dans la franchise. Dans une interview accordée à The Hollywood Reporter, Tom Holland a déclaré : "Il y a eu des conversations sur l'avenir de Spider-Man. Je ne sais pas encore si ce sera avec moi. Peut-être que je serai producteur ou autre, je ne sais pas."