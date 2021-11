"Spider-Man : No Way Home" : la nouvelle bande-annonce explosive est là

Spider-Man se révèle dans le premier trailer de "No way Home".

par Team Mouv'

Attendu depuis des mois, le trailer de Spider - Man : No Way Home vient enfin de sortir, et les images donnent le tournis .

On avait déjà eu droit à un premier teaser en août, mais cette bande - annonce est d'une autre envergure, et vient révéler plus de détails sur l'intrigue de ce nouvel opus de Spider - Man. Annoncé pour le 15 décembre, le film doit revenir sur les aventures du super - héros, mais les fans s'interrogeait toujours quant à la présence de Toby Maguire et Andrew Garfild .

La fin de l'arc narratif

Or, selon toute vraisemblance et si on se fie à cette bande - annonce, les deux acteurs ne seront pas présents dans ce troisième volet des aventures de Spider - Man. Mais il est possible que Sony et Marvel choisissent simplement de garder le secret, et les fans ne désespèrent pas de les voir présents dans le film .

No Way Home sera cependant au carrefour de plusieurs univers Marvel : dans la bande - annonce, on peut constater que Doctor Strange ( Benedict Cumberbatch ) sera un des personnages centraux du film, mais également les Sinister 6, une bande de méchants bien connue ( Doctor Octopus, Sandman, Electro . . . ) .

Le film se base sur un comics créé par Joseph Michael Straczynski et le dessinateur Joe Quesada, Un Jour de Plus, et sorti en 2007 . Mettant un terme aux aventures de l'homme - araignée commencées en 2017, cet opus, réalisé par Jon Watts, réunira les habituels Zendaya ( MJ ) , Jacob Balaton ( Ned ) et Jonah Jameson ( J . K . Simmons ) qui évoluent autour de Tom Holland .

Rendez - vous le 15 décembre dans les salles pour découvrir la fin des aventures de l'équipe de l'homme - araignée, qui s'annonce forte en émotions .