"Spider-Man: No Way Home" dépasse "Titanic" au box-office US

Le dernier Spider-Man explose les chiffres au box-office.

par Team Mouv'

Pas une semaine ne passe sans que le dernier Spider-Man ne batte un nouveau record.

Pour sa quatrième semaine d'exploitation, le film a rapporté 33 millions de dollars supplémentaires, un résultat suffisant pour être en tête du classement du box-office un mois après sa sortie et qui porte le total du box-office national à 668,7 millions de dollars.

Bientôt devant "Infinity War"

Il s'agit du sixième plus haut total de l'histoire du cinéma et le place devant le mythique Titanic et ses 659 millions de dollars de recettes nationales. Un chiffre impressionnant, d'autant plus que Titanic n'est pas sorti en plein milieu d'une pandémie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

D'ici quelques semaines, No Way Home devrait dépasser Avengers : Infinity War (678,8 millions de dollars) à la cinquième place sur la liste du box-office américain. Après cela, la quatrième place revient à Black Panther avec 700,4 millions de dollars. Il est possible que Spider-Man le dépasse, mais il sera plus difficile d'atteindre Avatar, avec ses 760 millions de dollars.