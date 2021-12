"Spider-Man : No Way Home" a réalisé le 3ème meilleur démarrage de l'histoire aux USA

"Spider-Man : No Way Home" explose les compteurs aux USA.

par Team Mouv'

Alors que l'homme araignée a réalisé le meilleur démarrage de l'année en France, son succès n'est pas moindre outre-Atlantique.

Des chiffres vertigineux

Rien que le vendredi, l'un des films les plus attendus de l'année avait déjà amassé 121,9 millions de dollars, soit l'ouverture de décembre la plus lucrative de tous les temps, selon les chiffres de Sony Pictures. "Les résultats historiques de ce week-end de Spider-Man : No Way Home, en provenance du monde entier et face à de nombreux défis, réaffirment l'impact culturel inégalé que peuvent avoir les films exclusifs en salle lorsqu'ils sont réalisés et commercialisés avec vision et détermination", a déclaré Tom Rothman, président et directeur général du Motion Picture Group de Sony Pictures, dans un communiqué. "

"Spider-Man : No Way Home" a fait une entrée fracassante au box-office national ce week-end, récoltant 253 millions de dollars dans les salles américaines et 587,2 millions de dollars dans le monde. À ce jour, seuls deux films ont démarré au dessus de "No Way Home" au box-office nord-américain : "Avengers : Endgame" de 2019 avec 357,1 millions de dollars et "Avengers : Infinity War" avec 257,7 millions de dollars. La précédente plus grosse ouverture pour un film "Spider-Man" était "Spider-Man 3" de 2007 (151,1 millions de dollars), suivie de "Spider-Man : Homecoming" de 2017 (117 millions de dollars).

Réalisé par Jon Watts, "No Way Home" voit les vies de Peter Parker (Tom Holland), de sa petite amie MJ (Zendaya) et de son meilleur ami Ned (Jacob Batalon) sombrer dans le chaos après que Spider-Man ait été démasqué et qu'un multivers ait été accidentellement déclenché. Pour connaitre le dénouement de cette histoire, rendez-vous au cinéma.