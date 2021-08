"Spider-Man 3 No Way Home" : la bande-annonce pleine de surprises dévoilée

La bande-annonce de Spider-Man - No Way Home est disponible avec une date de sortie.

par Team Mouv'

Le trailer de Spider - Man - No Way Home avait fuité sur Tik Tok quelques heures avant que Sony ne la partage . Le retour des aventures de l'homme araignée fait le buzz sur Internet et ce nouveau Marvel risque bien de craquer les scores du box - office .

Un trailer qui agite la toile

Le film de Jon Watts est attendu de pied ferme dans le monde entier . Dans la nuit du 23 au 24 août Sony et Marvel ont balancé le teaser officiel de trois minutes . Sur Twitter la B . - O . a été visualisée plus de 47 millions de fois. Ce qui est sûr c'est que Spider - Man casse Internet et que les fans sont sur les startings blocks . Mais il faudra attendre le 15 décembre pour que les amoureux de Marvel puissent se ruer dans les salles obscures .

Un plongeon dans le multivers de Marvel

On sait que Mysterio a révélé la double identité et Peter Parker et celui - ci n'a plus à se cacher . Dans le trailer de Spider - Man No Way Home on découvre qu'il est débordé par sa vie de héros connu de tous et va faire appelle aux pouvoirs de Dr . Strange . Le magicien lui répond : “le problème, c’est que vous essayez de vivre deux vies différentes” . No Way Home suivra donc Peter dans ses déboires entre sa vraie vie et la nouvelle qu'il s'est créée en inversant le temps dans le multivers . On le découvre aux côtés de sa petite - amie Mary Jane en public . Le duo d'acteur Tom Holland X Zendaya est d'ailleurs en couple dans la réalité, un vrai scénario hollywoodien !

La bande - annonce se clôt sur le retour de Doc Oc, apparu dans Spider - Man 2 . Ce dernier n'a pas l'air d'avoir été touché par le sortilège de Dr . Strange et lance le fameux "Hello Peter" au héros. D'ailleurs certaines théories pensent que les trois acteurs de Spider - Man, ( Tom holland, Toby Maguire et Andrew Garfield ) vont être réunis dans le film. D'autres rumeurs courent sur la venue du Bouffon Vert et d'Electro . Pour la réponse il faudra attendre la sortie en salle en décembre prochain . Un beau cadeau de Noël pour les fans de Marvel .

