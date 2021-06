"Space Jam 2" : un nouveau trailer déjanté avec LeBron James disponible

Cette seconde bande-annonce nous éclaire un peu plus sur le scénario du film tant attendu.

par Team Mouv'

Une nouvelle bande - annonce de Space Jam : A New Legacya été dévoilée par HBO, offrant de nouvelles images de ce remake du classique des années 90 avec Michael Jordan .

On en apprend un peu plus sur l'intrigue de l'histoire . Pour récupérer son fils retenu prisonnier par le personnage de Don Cheadle, LeBron James se retrouve obligé de monter une équipe de basketteurs pas comme les autres. Entouré de Bugs Bunny et le reste de l'équipe Looney Tunes, ils vont affronter la Goon Squad, une équipe de basketteurs surpuissants dont les voix sont interprétées par Anthony Davis, Damian Lillard, Dianna Taurasi et Nneka Ogwumike . Même si le scénario n'a rien de révolutionnaire, les images sont très réussies . Ponctué de touches d'humour, ce nouveau Space Jam se savourera entre amis ou en famille .

Jordan fera une apparition

De plus, les amoureux de Michael Jordan risque d'être surpris devant le film . Don Cheadle a récemment révélé que l'ancienne star des Bulls fera une apparition mais "pas d'une manière à laquelle vous ne pourrez vous attendre" . Nous avons hâte de voir la surprise !

Space Jam : A New Legacy sortira le 14 juillet prochain.