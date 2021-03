"Space Jam 2" : les premières images du film enfin dévoilées

L'attente commence à s'atténuer. Les premières images du film Space Jam avec LeBron James sont enfin tombées et elles annoncent du lourd !

par Team Mouv'

4 bagues NBA, 16 NBA All - Star games, 4 titres de MVP et 2 médailles olympiques, LeBron James a largement fait le tour de la planète basket . On le sait depuis quelques années maintenant le King va s’exporter vers le cinéma . Après avoir accumulé les shoots à 3 points, il risque bien d’accumuler les entrées en salle .

Toujours pas de bande annonce officielle mais les premières images du nouveau Space Jam viennent enfin d’être dévoilées. 25 ans après la sortie du Space Jam original avec Michael Jordan, le meneur des Lakers relance la franchise .

Space Jam : New Legacy a dévoilé ses premières images officielles dans le magazine américain Entertainment Weekly. On y découvre un monde plutôt flashy et coloré où les personnages évoluent sur un terrain de basket futuriste.

Si les puristes auraient très certainement aimé retrouver le style à l’ancienne du premier Space Jam, ils risquent d’être déçus . Il semblerait bien que les images de synthèse soient le principe procédé utilisé .

À noter également la présence de l’acteur Don Cheadle ( War Machine dans Avengers) aux côtés de Lebron .

Le film devrait sortir en salle le 14 juillet 2021 ( si tout va bien… ) , au même moment le Chosen One devrait jouer les play - offs NBA avec les Lakers . Espérons que tout ça lui porte chance .