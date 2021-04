"Space Jam 2" : la première bande-annonce avec LeBron James est dispo

La tant attendue bande-annonce du film "Space Jam 2" est enfin là !

par Team Mouv'

On l'attendait, elle est enfin là : la bande - annonce officielle de Space Jam : Nouvelle ère vient d'être dévoilée par Warner Bros . Très attendu, le film qui reprend l'héritage laissé par Michael Jordan, Space Jam : Nouvelle ère a failli nous faire mourir d'impatience .

Teasé depuis des mois, le film dévoile enfin sa bande - annonce et elle est tout ce qu'on peut attendre du deuxième épisode de ce film mythique qui a marqué notre enfance . Mélange de nostalgie et de modernité, le film s'articule grâce à la 3D et les images de synthèse mêlées aux prises de vue réelles .

Une bande - annonce fun et colorée

Dans l'extrait vidéo, on plonge au cœur de l'intrigue à savoir la battle mythique sur le terrain entre l'équipe des Tunes dont LeBron James sera l'équipier, et les redoutables Goon . Un affrontement qui mettra en avant les prouesses technologiques sollicitées pour la réalisation du film . Par ailleurs, le trailer offre également un aperçu plus concret des personnages présents dans le film . Plusieurs clins d'oeil sont à noter dans ce teaser mais on vous laisse le découvrir ci - dessus .