"Space Jam 2" descendu par la critique, LeBron réagit

Le film est en salles depuis peu mais il essuie, outre-Atlantique, des critiques virulentes... Ce qui n'a pas manqué de faire réagir le personnage principal, LeBron James.

par Team Mouv'

"Space Jam" sortait il y a 25 ans, le film, porté par Michael Jordan, est une véritable référence en la matière . La technique mêlant images d'animation avec l'équipe des Looney Tunes et de vrais humains n'a laissé personne indifférent, le film est même devenu un classique . On peut facilement imaginer que, dans ce contexte, une suite était très attendue et allait être scrutée . Ce projet est dans les cartons depuis 2014, après de nombreux faux départs, la suite est signée et le basketteur LeBron James sera la tête d'affiche . La tâche est lourde .

Une fois le film en salles, les premières critiques se font savoir et on peut dire que les journalistes américains ne sont pas tendres… Voici un échantillon :

Bilge Ebiri, journaliste à Vulture écrit :

"Dans le grand schéma des choses, le nouveau Space Jam n’est pas un film haineux ou incapable . Ca remplit un trou de 2 heures dans l’agenda, ce qui ravira les parents, et ça fait du bien à la marque, ce qui fera plaisir aux actionnaires . Que ça ait pu être un bon film, en revanche, semble n’avoir traversé la tête de personne .__"

Ou encore David Sims, officiant pour The Atlantic :

"En étant le dérivé d’une campagne commerciale, Space Jam premier du nom était déjà l’apogée du mercantilisme crasse en 1996__ . Il n’est donc pas surprenant que la suite essaie de faire la même chose . "

On continue avec A . A Dowd, journaliste pour The AV Club :

"'Space Jam : A New Legacy' ne fait rien d’autre que faire des mauvais choix__, qui aboutissent dans un brouillard de caméos, de leçons de vie redondantes et de phrases d’internet foireuses . "

Charles Barnesco, pour The Guardian enfonce le dernier clou :

Même en temps que propagande commerciale, ce n’est pas convaincant . Créativement, il s’agit d’un impasse . Mon Dieu, quel raté .

Des critiques très dures, qui ont fait réagir LeBron James

"Space Jam : Nouvelle ère" est un des films les plus attendus de 2021, c'est projet colossal qui a du être reporté plusieurs fois, le casting est impressionnant, de nombreuses stars NBA et WNBA comme Anthony Davis, Damian Lillard, Klay Thompson, Diana Taurasi se sont associées au projet . Côté doublage, Si en France c’est la chanteuse Angèle qui double Lola Bunny, outre - Atlantique, il s'agit de Zendaya. LeBron James a voulu répondre aux critiques avec un message tout a fait personnel, il a profité d'un tweet posté par @uninterrupted qui voulait justifier les mauvaises critiques par le casting 5 étoiles :

Elles agissent [ les critiques ] comme si deux légendes ne pouvaient pas coexister .

LeBron James a tenu à faire une mise au point : "Ils vous mentent à tous si vous pensez qu'elles ne peuvent pas ! Mais sur cette photo, je n'en vois qu'une, et c'est ma petite sœur . Zendaya ! "

En attendant, les critiques se suivent et se ressemblent . . . Du côté français aussi .