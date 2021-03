"Space Jam 2" : 8 affiches dévoilées et la date de sortie confirmée

C'est le moment de découvrir officiellement les personnages du casting.

par Team Mouv'

La sortie du tant attendu Space Jam : A New Legacy se rapproche doucement et de nouveaux teasers viennent gentiment nous le rappeler . Huit affiches dédiées aux personnages viennent d'être dévoilées par Warner Bros .

On retrouvera aux cotés de LeBron, l'équipe des Tune composée de Lola Bunny, Titi et Daffy Duck. Ils seront également rejoins par d'autres personnages emblématiques comme Bip Bip ( Roadrunner ) , Speedy et le diable de Tasmanie pour affronter l'ennemi et sauver le fils de James . Comme le rapporte Collider, une date de sortie au cinéma a également été annoncée, il s'agit du 16 juillet 2021 ( on croise les doigts ! ) .

En attendant la sortie officielle, on vous laisse découvrir les affiches :

"Space Jam 2" - les affiches officielles dévoilées par Warner Bros (Warner Bros)

