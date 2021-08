"South Park" : la série renouvelée avec 6 nouvelles saisons

Un contrat d'environ 900 millions de dollars pour 6 saisons de South Park.

Les créateurs de South Park viennent de signer un contrat plus que juteux avec la nouvelle plateforme de streaming de ViacomCBS appelée Paramount + . Le deal est le suivant : faire encore 6 saisons . De quoi rendre heureux les fans d'humour satirique et noir ( très noir ) .

Le plus gros contrat de l'histoire de la TV

Selon Le Monde, le contrat impose "la création de nouvelles saisons de la série animée South Park pour la chaîne Comedy Central jusqu’en 2027" et la diffusion de 14 films en streaming sur Paramount + . Les aventures de Cartman, Stan, Kyle et Kenny ne sont pas prêtes de s'arrêter !

Cette signature de contrat avec ViacomCBS rapportera une somme colossale aux créateurs de South Park, Bloomberg News l’a évalué à 900 millions de dollars ( environ 761 millions d’euros ) . Si les calculs sont bons, c'est donc l'un des plus gros contrats de l’histoire de la télévision .

Les deux créateurs de la série culte, Trey Parker et Matt Stone, ne cachent pas leur bonheur : "__Comedy Central a été notre maison pendant vingt - cinq ans et nous sommes vraiment heureux qu’ils aient décidé de travailler avec nous pour les soixante - quinze prochaines années" . Pour le coup on les comprend, la chaîne leur a laissé carte blanche pour pousser au max les limites de l'humour trash ! Les deux dingos vont pouvoir s'amuser jusqu'en 2027 et . . . faire mourir Kenny encore des centaines de fois .

