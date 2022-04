"Sonic 2" réalise le plus gros démarrage au box office pour une adaptation de jeu vidéo

"Sonic 2" fait un carton au box office.

par Team Mouv'

Rien en semble pouvoir stopper "Sonic 2" qui est en passe de devenir l'un des plus gros succès de l'année.

SuperSonic

Sorti le 8 avril aux Etats-Unis, "Sonic The Hedgehog 2" a atteint 71 millions de dollars au box office à l'échelle nationale pour son week-end d'ouverture. Ce chiffre a non seulement dépassé les attentes qui prévoyaient que le film ferait plus de 50 millions de dollars, mais il constitue également la plus grosse ouverture jamais réalisée pour un film basé sur un jeu vidéo.

La suite du film de Paramount sur le personnage emblématique du jeu vidéo Sega, qui met en vedette Jim Carrey dans le rôle du docteur Robotnik, a également dépassé les résultats de l'original, qui a ouvert en février 2020 avec 58 millions de dollars.

Il n'y a pas eu de plus gros succès au box-office depuis "The Batman", sorti le mois dernier, et "Sonic The Hedgehog 2" peut servir de pont vers la lucrative saison estivale, qui démarre au début du mois prochain avec "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" de Marvel.

En France, les aventures de Sonic sont sorties le 30 mars et ont cumulé en deux semaines plus d'1 millions d'entrées, preuve que l'amour du hérisson bleu dépassent les frontières.