Snoop Dogg prépare une série sur les criminels les plus idiots

Snoop Dogg travaille sur plusieurs projets dont celui d'une série racontant l'histoire des criminels les plus idiots.

par Team Mouv'

Snoop Dogg est un fumeur de weed invétéré il est pourtant hyperactif . . . Après avoir annoncé un concert exceptionnel le 27 février 2022 à l'AccorHotel Arena, avec Warren G, Tha Dogg Pound, Obie Trice, D12 et Versatile, le rappeur veut aussi réunir Dr . Dre, Eminem, Kendrick et 50 Cent au prochain Superbowl, il est même devenu, pendant quelques temps, commentateur de combats de boxe. Dernier projet en date : le développement d'une série sur les criminels les plus stupides.

Selon DeadLine, la série est en phase de développement et portera sur les crimes ratés. On est persuadé qu'il aura l'embarras du choix pour trouver de bons profils digne des "Darwin Awards du crime" . C'est Kevin Hart , lors de la présentation des NBC Universal’s Upfronts ( présentation des projets et des programmes de la chaîne ) , qui a annoncé la nouvelle et a qualifié le rappeur :

D'homme, de mythe et de légende .

La série est un nouveau programme en collaboration avec Peacock, elle sera diffusée sur la plateforme de streaming aux États - Unis : NBC Peacock. Pour le moment, il n'y a pas de date de diffusion . Il faudra sans doute attendre 2022 . On espère pouvoir mater cette série sur une chaîne française !

Autre projet, Snoop bosse aussi avec Kevin Hart sur une émission sportive de divertissement. Ce projet est également en cours de développement .