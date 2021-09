Sex Education saison 3 : un ultime récap avant la sortie

A la veille de la sortie du troisième opus de Sex Education, Netfix a sorti un recap de la saison 2.

par Team Mouv'

J - 1 avant la sortie de Sex Education le 17 septembre. Et Netflix continue à faire monter la pression : dans une vidéo de 8 minutes postée sur YouTube, le géant du streaming revient sur les principales intrigues de la saison 2 pour nous remettre dans le bain .

Alors qu'on l'attendait depuis bientôt deux ans, Sex Education va enfin sortir ce vendredi 17 septembre sur Netflix . A cette occasion, Asa Butterfield ( Otis ) et Ncuti Gatwa ( Eric ) se sont retrouvés sur un plateau façon journal télévisé pour nous faire défiler les histoires de la précédente saison .

Pour ceux qui auraient oublié, on revoit notamment les tensions apparues entre Otis et sa mère ( Gillian Anderson ) , à l'origine de complication dans le quotidien du héros; mais aussi les histoires d'amour de Eric, le discours bourré de Otis en soirée, sa dispute avec Maeve et leur malentendu final .

Dans un recap amusant et rythmé, les deux amis nous permettent de faire une petite pré - rentrée à Millburn, pour préparer au mieux la reprise ( ce vendredi 17 septembre dès 9h sur Netflix ) .