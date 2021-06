"Sex Education" : les premières images et une date pour la saison 3

Netflix vient d’annoncer la saison 3 en images.

par Team Mouv'

Comme on l’a remarqué, le sexe a une place importante dans la grille de programmes Netflix. Un des séries phares de la plateforme Sex Education va revenir pour septembre et on l’attendait avec impatience .

Rendez - vous en septembre

Sur Instagram, Netflix a posté un carrousel de photos du tournage de saison 3. En légende on y lit “La rentrée sera très, très chaude . ” Ça annonce la couleur pour cet automne . On apprend aussi que la nouvelle édition de la série arrive sur la plateforme le 17 septembre . De quoi nous éduquer un peu à la rentrée . Cool comme devoir non ?

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Le suspense est à son comble

Ces moments de tournages sont immortalisés par la grande photographe Tanya Reynolds . L’atmosphère est studieuse et cette fois - ci il y a du changement dans l’air au lycée : l’uniforme est de rigueur . Les acteurs sont habillés dans leurs nouvelles tenues so british . On repère nos acteurs coup de cœur . En premier on découvre Maeve, de son vrai nom Emma Mackey en couverture . Puis Asa Butterfield aka Otis et Patricia Allison . Le français Sami Outalbali défend avec classe le drapeau tricolore .

Dans le teaser de la saison 3 paru l’année dernière, le proviseur attise le suspense avec une visite d’une galerie pas comme les autres : on peut admirer des portraits de chaque personnage. Chacun rappelle des peintures cultes et historiques remplies de messages symboliques . Les mises en scène nous aident à faire un retour en arrière sur la saison 2 . On a qu’une hâte savoir ce qui va se passer pour Jean, le duo “fuis moi je te suis, suis moi je te fuis” Otis et Maeve ou encore les déboires d’ Eric et ses deux crush . Le mystère plane toujours .