"Sex Education" : la série continuera au-delà de la saison 4

Encore de beaux jours pour "Sex Education" sur Netflix et c'est la créatrice du show qui a confirmé cela.

par Team Mouv'

La saison 3 de la série pour adolescents Netflix a été dévoilée le vendredi 17 septembre . Le show Sex Education imaginée Laurie Nunn par raconte entre autre les vies sexuelles et sentimentales des lycéens de Moordale avec comme protagonistes phares Otis, Maeve et Eric .

Manon a décrypté pour toi dans Le Screen cette nouvelle saison composée de huit épisodes et pour ceux et celles qui ne l'ont pas vues elle est plus torride et émouvante que les précédentes .

Encore de beaux jours pour la série

Depuis 2019 la série connaît un franc succès sur la plateforme et après cette saison 3 d'autres vont apriori arriver . En effet, interrogée dans le cadre de CannesSéries 2021 la créatrice de la série Laurie Nunn a affirmé qu'il y aurait d'autres saisons au - delà de la saison 4 pour Sex Education .

De beaux jours encore pour la série et la suite des aventures d'Oris, Maeve, Eric, Adam et leurs potes .

La créatrice s'est confié à Programme TV : "__Je ne travaille définitivement pas comme s'il s'agissait de la dernière saison . Je pense que pour chacune des saisons jusqu'à présent, j'ai travaillé de la même manière : essayer d'y mettre toutes les idées que je peux avoir . Je suis déjà bien avancée dans le processus d’écriture . J’ai déjà hâte de savoir comment le public réagira face à ces nouvelles intrigues . Malheureusement, ce ne sera pas avant un long moment . "