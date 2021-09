"Sex Education" : la saison 3 se révèle dans un nouveau trailer alléchant

Netflix a dévoilé la bande-annonce de sa teen série mythique, dix jours avant la sortie de sa prochaine et troisième saison.

par Team Mouv'

C’est la rentrée sur Netflix . Le géant de streaming a prévu de sortir de nombreuses séries en septembre, dont Lucifer et la Casa de Papel… et le lycée de Moordale ne va pas y couper cette année. La plateforme de streaming américaine a en effet annoncé la reprise de la teen série la plus chaude et éducative du game pour le 17 septembre .

Retour de vacances pour la bande de Moordale

Dans un trailer haletant, on découvre aujourd’hui nos lycéens préférés confrontés à l’arrivée d’une nouvelle directrice, qui ne partage apparemment pas la vision décomplexée d’Otis sur le sexe . Nouveaux enjeux donc pour les élèves de Moordale qui recherchent toujours avec passion l’épanouissement sexuel, mais aussi pour Otis ( Asa Butterfield ) , qui ne va pas pouvoir facilement continuer son activité de sexologue amateur .

Quant à l’histoire entre Otis et Maeve ( Emma Mackey ) , quelque chose nous dit que ce n’est pas totalement terminée, même si leur relation ne semble pas s’arranger. On se souvient que la saison 2 se terminait sur un malentendu entre les deux personnages, Maeve effaçant un message où Otis lui déclarait ses sentiments . Si leur relation semble se compliquer encore cette saison, on pourra sans doute se régaler en observant Adam ( Connor Swindells ) et Eric ( Ncuti Gatwa ) , dont les sentiments ont l'air de se concrétiser .

Riche à la fois par son scénario et sa pédagogie, Sex Education a connu un succès surprenant lors de ses deux premières saisons, et Netflix ne semble pas avoir lésiné sur les moyens pour ce nouvel opus, et a déjà annoncé un épisode final impressionnant. Styliste sur la série, Rosa Dias a déclaré que "sa conclusion semble vraiment très intéressante", ajoutant que "quoi qu'il se passe dans la saison 4, si jamais il y en a une, WOW, les scénaristes vont devoir faire face à un défi . Ils ont un énorme challenge entre leurs mains" .

Rendez - vous le 17 septembre donc, pour une saison explosive, éducative et toujours aussi décomplexante .