"Sans répit" : Franck Gastambide à l'affiche d'un nouveau thriller sur Netflix

Sur Netflix, un nouveau thriller, "Sans Répit", sera disponible avec Franck Gastambide en rôle principal.

Après avoir réalisé la série Validé, Franck Gastambide est de retour, cette fois comme acteur, pour le film Sans Répit, un thriller proposé par Netflix.

Netflix nous réserve bien des surprises pour commencer 2022 : après le succès inattendu de L'Emprise du Vice et l'annonce de la sortie d'un documentaire glaçant, L'Arnaqueur de Tinder, la plateforme a publié mercredi 19 janvier les premières images de Sans Répit, présenté comme un "thriller d'action" avec Franck Gastambide en rôle principal. Pour teaser l'arrivée du film, Netflix a posté deux photos, sur lesquelles on voit le cinéaste poser sur le plateau du long-métrage annoncé pour le 25 février.

Un thriller au scénario palpitant

Franck Gastambide, connu du grand public pour sa série Validé, revient à cette occasion sur scène après être passé de l'autre côté de la caméra. On ne l'avait presque pas vu en tant qu'acteur depuis 2019 avec le film *Damien veut changer le monde,* à part pour une rapide apparition dans Docteur ? aux côtés d'Hakim Jemili. Après être devenu réalisateur, ce dernier a apparemment envie de revenir un peu sur les planches : il est à présent à l'affiche de Celebrity Hunted et a participé à Asterix et Obélix : l'Empire du Milieu, qui sortira en 2023.

Sans Répit, réalisé par Régis Blondeau (directeur photo pour Gaston Lagaffe, Mais Qui A Tué Pamela Rose, Les Profs, On A marché sur Bangkok), raconte l'histoire de Thomas Blin (joué, donc, par Gastambide), un lieutenant corrompu qui tue par accident un homme en le renversant en voiture. Thomas Blin décide alors de cacher le corps, le début d'une série de complications, alors qu'il est entraîné dans une sombre spirale de problèmes.

De quoi nous donner définitivement envie de partir à l'abordage de 2022 : l'année est déjà pavée de grosses sorties, qui nous donnent l'eau à la bouche.