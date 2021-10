Rohff survalidé par les spectateurs dans la saison 2 de "Validé"

Nouveau personnage de la saison 2 de "Validé", Rohff a emballé les fans.

par Team Mouv'

C'est l'un des grands évènements de l'année côté rap français : Franck Gastambide sort la tant attendue saison 2 de Validé, après l'énorme succès de la première saison .

La street cred de Rohff

Devenue une référence pour les amateurs de rap, la série qui avait été lancée pendant le premier confinement avait ravi des millions de spectateurs avec notamment Hatik qui s'était révélé pour son rôle d'Apash . Pour cette nouvelle saison, Gastambide a repris les mêmes acteurs mais avec plein de nouvelles têtes dont notamment la talentueuse Laetitia Kerfa, le personnage principal . On retrouve aussi pas mal de rappeurs comme Naps, Mac Tyer, Rohff. . . C'est d'ailleurs ce dernier qui nous intéresse . Légende absolue du rap français qu'on ne présente plus, ROH2F a visiblement conquis le public de la série et sur les réseaux sociaux les fans son dithyrambiques sur son rôle .

En plus de son rôle, le rappeur du 9 - 4 a participé à la bande originale de la série sur le titre Enemy .