The Rock et Jason Statham bientôt de retour dans "Fast & Furious" ?

Le réalisateur Justin Lin a fait savoir qu'Hobbs et Shaw pouvaient revenir dans la saga à tous moments.

par Team Mouv'

En pleine promotion de F9, le nouveau volet de la saga Fast & Furious, le réalisateur Justin Lin a annoncé qu'un retour de Luke Hobbs, interprété par Dwayne Johnson, et Deckard Shaw, joué par Jason Statham, était tout à fait envisageable ! Les deux personnages ont été aperçu pour la dernière fois dans le spin - off Hobbes & Shaw, sorti en 2019 .

De retour à la réalisation pour les trois derniers films Fast & Furious, Justin Lin a déclaré que "Hobbs et Shaw n'ont jamais vraiment quitté la saga . Ils sont toujours dans cet univers et font partie de cette famille . Je ne m'interdis rien, tous les personnages peuvent revenir d'une manière ou d'une autre .__"

Un personnage est déjà revenu d'entre les morts

De plus, Lin est visiblement un adepte des personnages revenus d'outre - tombe . Dans le dernier teaser de F9 on y aperçoit Han, joué par Sung Kang, qui est censé être mort dans à la fin du film Tokyo Drift.

Enfin, The Rock et Statham ont déjà fait connaitre leur envie de revenir dans la "famille" de Dom . En 2019, Johnson a précisé à MTV qu'il était partant pour revenir . Plus récemment, c'est "le transporteur" qui a fait savoir qu'il était prêt pour un retour . Dans une interview à EW, il a déclaré en rigolant : "ils feraient mieux de me faire revenir ! "