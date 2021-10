"Rick & Morty" : Lorenzo au casting de la saison 5

Lorenzo sera présent dans la saison 5 de la série "Rick & Morty".

La série Rick & Morty est de retour pour une cinquième saison . Et pour que ce nouvel opus soit encore plus déjanté, on y retrouve un guest bien spécial : Lorenzo.

Ce mercredi 20 octobre, dans une publication sur Instagram, Lorenzo a en effet teasé son apparition dans la saison 5 de Rick & Morty. Via une courte vidéo, on voit Rico avec le rappeur parodique, arborant son plus beau bob . Ce dernier nous explique qu'ils ont doublé des voix pour la nouvelle saison du dessin animé le plus barré du petit écran . Cette déclaration est suivie d'un court extrait, nous permettant de voir - ou plutôt d'entendre - Lorenzo incarné par un robot géant, qui semble barrer la route à nos deux aventuriers galactiques préférés .

Une association qui va de soi

Le dessin animé, qui retrace les aventures de Morty et son grand - père complètement fêlé au milieu de l'espace, sait réserver de nombreuses surprises à ses fans à chaque sortie de saison . La saison 5, qui débarque en VF sur Adult Swim dès ce vendredi 22 octobre, a ainsi à son programme un casting 5 étoiles, dont Lorenzo et Rico . Apparemment, les deux compères doubleront les voix de deux robots Changeformers, aux côtés de Manu Payet et Kyan Khojandi .

Lorenzo, on le sait, a un don pour jouer avec sa voix, et incarner des personnages . L'artiste, qui est en pleine passion Pokémon, a un univers complètement loufoque et excentrique, qui se marie parfaitement avec celui de la série : leur association paraît donc naturelle, et va sans doute nous ravir .

L'attente ne sera pas longue pour découvrir Lolo dans Rick & Morty saison 5 : celle - ci sera disponible demain, le vendredi 22 octobre, mais c'est déjà trop loin .