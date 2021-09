Rick & Morty : le passé de Rick enfin révélé dans l’épisode final de la saison 5

La dernière saison du dessin animé délirant vient expliquer avec émotion le passé du grand-père le plus barré de la galaxie. Attention, spoilers.

par Team Mouv'

Diffusée depuis le début de l’été sur la chaîne américaine Adult Swim, la saison 5 de Rick & Morty a fait de nouveau vibrer ses fans . Mais c’est sans doute le final de la série qui restera gravé dans les mémoires des téléspectateurs, tant il était riche en émotions et en révélations . Cela faisait déjà plusieurs saisons que les fans s’interrogeaient quant au personnage de Rick : grand - père fou et meurtrier, on savait de lui que sa femme et sa fille étaient décédées, sans connaître les circonstances .

Enfin des révélations sur son passé

Les scénaristes ont décidé de répondre aux interrogations de leur public en partageant un épisode d'une heure, entièrement consacré au passé de Rick, que l'on découvre à travers les yeux de Morty . Après leur précédente dispute, les deux héros se sont retrouvés et Morty a enfin pu scanner le cerveau de son grand - père pour obtenir les réponses qu’il attendait .

On comprend en fait que Rick a assisté au meurtre de sa femme et de sa fille par un variant de lui - même, et que c’est ce drame qui l’a poussé à créer son propre pistolet à portails pour chasser ses doubles dans toutes les dimensions . Rick aurait alors, dans sa quête meurtrière, croisé le chemin d’un variant de sa fille et donc son petit - fils, Morty, avec qui il a noué une relation spéciale .

Si on savait que la série pouvait nous emmener jusqu’aux barrières du rire et du réel, c’est avec surprise qu’on a, pour une fois, versé quelques larmes devant le final . De quoi nous rendre encore plus impatients pour la saison 6, déjà en post - production .