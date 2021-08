"Rick & Morty" : la saison 5 va se finir avec un épisode d’une heure

Le duo WTF "Rick & Morty" aura le droit à un beau final pour la cinquième saison de la série.

par Team Mouv'

Un an et demi après la saison 4, les créateurs de Rick & Morty ont annoncé la saison 5 avec un trailer et une date pour le plus grand bonheur des fans . La diffusion de la cinquième saison a commencé dès le 20 juin sur Adult Swim et HBO Max aux US mais aussi en France Adult Swim France avec une diffusion "quasi simultanée" .

Beau final pour la saison 5

Que els fans se réjouissent, Adult Swim vient d'annoncer que la cinquième saison se terminerait par un épisode d'une heure qui sera diffusé à la rentrée . Peenez note : le 5 septembre 2021 à 23h, vous pourrez suivre les aventures du duo complétement WTF de Ricky et Morty .

Cette nouvelle a été annoncée accompagnée d'un court teaser pour nous mettre dans l'ambiance :