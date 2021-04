Rick & Morty : la saison 5 annoncée avec un trailer explosif

Le célèbre duo WTF Rick & Morty revient pour une cinquième saison et un trailer délirant.

par Team Mouv'

Un an et demi après la saison 4, les créateurs de Rick & Morty ont annoncé la saison 5 avec un trailer et une date pour le plus grand bonheur des fans . Comme le rapporte IGN, la diffusion de la cinquième saison commencera le 20 juin sur Adult Swim et HBO Max aux US, mais pas de panique ! Chez Adult Swim France, on annonce une diffusion "quasi simultanée", le 21 juin !

Dans ce trailer de deux minutes, toute la famille est réunie pour de nouvelles aventures qui ont l'air encore plus déjantées que les précédentes, cette nouvelle saison s'annonce explosive . Entre combats intergalactiques, disputes familiales, cette saison ne promet aucun répit ! Ce qui est bien avec les créateurs de Rick & Morty, c'est leur capacité à aller toujours plus loin et c'est aussi pour ça qu'on adore la série .