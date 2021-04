Redman rejoint Method Man dans le casting de "Power Book II" pour la saison 2

Redman et Method Man seront bientôt réunis à l'écran dans un épisode de "Power Book II", pour la deuxième saison.

par Team Mouv'

Les deux compères se retrouveront à l'écran pour la deuxième saison de Power Book II : Ghost créée par Courtney Kemp .

C'est sur les réseaux que la nouvelle fut dévoilée, dans une vidéo partagée par le compte Twitter officiel de la série, où l'on voit dans un premier temps Method Man teasant le tournage d'un épisode avec un guest spécial : son acolyte Redman qui le rejoint pour quelques scènes . Laissant ainsi le suspens à son comble pour les fans .

Deux frères

Dans la série diffusée sur la plateforme de streaming Starz, Redman aura le rôle de Theo Rollins, frère de Davis MacLean interprété par Method Man. Deux rôles complémentaires qui permettront de mettre en valeur cette complicité que les fans ont hâte de retrouver . C'est donc plus de 15 ans après leur dernière apparition sur le petit écran (How High) , que le duo légendaire fera son grand retour, et en tant que frères dans cette série policière aux allures de drame familial .