Réclamé par les fans, Netflix ajoute un morceau de Laylow dans une série

Netflix écoute sa communauté et vient de le prouver en intégrant un morceau de Laylow dans l'une de ses productions.

par Team Mouv'

La plateforme de streaming continue d'engager sa communauté avec une recette et une communication très efficace . Après avoir transformé Twitter en terrain d'enquête pour faire deviner la date de sortie de la partie 2 de Lupin, Netflix a encore frappé .

Netflix en mode Laylow

Décembre 2019, un utilisateur de Netflix faisait une demande un peu spéciale : "mettez le dernier son de Laylow dans la saison 2 de Mortel". Un an et demi plus tard, et alors que la nouvelle saison de Mortel approche, Netflix l'a écouté : "Vous l'aviez demandé, on l'a fait . " La plateforme a intégré le morceau de MEGATRON, dont le clip venait tout juste de sortir à l'époque .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Et en effet, dans une bande - annonce de la saison 2 de Mortel qui a été partagé fin mai, on peut entendre plusieurs morceaux, dont MEGATRON de Laylow, pour le plus grand plaisir des fans . En attenant la sortie de la série le 2 juillet, découvre la bande - annonce ci - dessous .