Quentin Tarantino confirme vouloir arrêter sa carrière

Le prochain film de Tarantino sera son dernier.

par Team Mouv'

Le réalisateur Quentin Tarantino fait parler de lui en ce moment avec la prochaine sortie de son premier roman . C'est une adaptation tirée de son dernier film Once Upon a Time in Hollywood . Il a avoué, lors d'un passage à la télévision américaine, vouloir bientôt tirer sa révérence dans le 7ème art .

En pleine promo de son livre dans l’émission Real Time With Bill Maher, le réalisateur s'est confié sur sa carrière et sa volonté d'arrêter après son 10ème film. Pas de panique ! Once Upon a Time in Hollywood est bien son neuvième film, il en resterait donc un . Oui, pour Tarantino, les deux Kill Bill comptent comme un seul long - métrage . Ouf !

Difficile à entendre quand on voit le palmarès des films de Tarantino, on aimerait que ça dure encore ! Entre Kill Bill, Django Unchained ou encore Pulp Fiction avec lequel il a remporté la Palme d’Or en 1994 . Face à ce mastodonte du cinéma, le présentateur américain, Bill Maher, a répondu : “Vous êtes trop jeune pour arrêter, vous êtes au sommet de votre art” . On aurait dit la même chose à sa place !

“J'ai donné tout ce que j'avais”

Tarantino est conscient que ça ne va pas faire plaisir à ses fans mais il pense être arrivé au bout de sa créativité cinématographique . "C'est une longue carrière, une très longue carrière, et j'ai donné tout ce que j'avais” .

Le réalisateur originaire du Tennessee a souvent souligné qu’il s'inspirait de réalisateurs comme Stanley Kubrick et Sergio Leone. Ces derniers ont su s’arrêter au bon moment, avant le film de trop . Il ajoute que son choix est décidé "__Parce qu' ( il connaît ) l'histoire du cinéma et que, de ce stade jusqu'à la fin, les réalisateurs ne s’améliorent pas . "

En 2019, le réalisateur nous avait pourtant mis la puce à l’oreille, il confiait déjà à GQ Australia : "Je me vois bien faire des livres et du théâtre__, donc je vais continuer d'être créatif . Mais je pense que j'ai donné tout ce que je voulais donner au cinéma" . Si Tarantino insiste sur le fait qu'il a tout donné dans le 7ème art, on a hâte de lire son livre et de voir ses pièces de théâtres .