Quavo est en plein tournage avec Robert De Niro

Quavo tourne actuellement à Porto Rico dans un long-métrage aux côtés de Robert De Niro et incarnerait un baron de drogue !

par Team Mouv'

Alors qu'il vient tout juste d'annoncer la sortie imminente de Culture 3 et qu'il fait déjà partie du programme incroyable des Ardentes avec Offset et Takeoff, Quavo est sur le point de partager l'écran avec des poids lourds du cinéma. Selon Variety, le rappeur du groupe Migos mettrait en avant ses talents d'acteurs aux côtés de Robert De Niro et John Malkovich dans Wash Me in the River, un thriller d'action du même type que No Country for Old Men.

Réalisé par Randall Emmett connu en tant que producteur des films 2 Guns, Silence et The Irishman, il racontera l'histoire d'un toxicomane en convalescence, accros aux opioïdes qui cherche à se venger d'un baron de la drogue responsable de la mort de son amant. Quavo jouera justement le rôle de ce baron de la drogue "impitoyable et sans cœur", du nom de Coyote.

Le film se prépare actuellement sur l'île de Porto Rico et d'après ce qu'il a déclaré, il "s'amuse bien, le plateau est convivial"et il "pense que ce film sera l'un des plus grands à venir de cette époque" . Il continue : "l'expérience a été incroyable pour moi . Robert De Niro et Jack Huston sont très terre à terre et ils m'ont faire me sentir en famille . ( . . . ) Je suis tellement fier de ce que nous avons fait et de pouvoir travailler avec Randall qui est un gars vraiment incroyable" . Quavo a déjà affirmé avoir "hâte de faire plus de films avec lui".

Une carrière d'acteur qui se profile bien

Très bien implanté dans le secteur musical depuis 2009 avec son groupe Migos, Quavo continue en parallèle de travailler ses talents d’acteur et n'en est pas à son premier rôle . Il a déjà fait son apparition dans la saison 2 de Narcos, mais aussi dans Atlanta ( la série de Childish Gambino ) , Black - ish. . . Il est déjà complimenté par Randall Emmett : "Quavo est une superstar et un vrai acteur . Le voir donner vie au personnage de Coyote est très excitant, et je pense qu'il va avoir une carrière cinématographique aussi grande que sa musique ."

Concernant la date de sortie officiel, rien n'a encore été déclaré . En attendant, checke l'actualité ciné - série juste ici .