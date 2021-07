Pokémon : une série prochainement sur Netflix ?

Les aventures Pokémon de retour sur Netlifx en live action !

par Team Mouv'

Même après 25 ans d'existence, la saga Pokémon est toujours aussi tendance et les produits dérivés s'arrachent. Ce lundi 26 juillet, le magazine Variety annonce en exclusivité qu'une série Pokémon en live action arrive sur Netlfix .

Les animaux fantastique du producteur japonais Satoshi Tajiri seront bientôt disponible sur la plateforme de streaming . Selon les sources de Variety, les épisodes seront tournés avec des effets spéciaux et de vrais acteurs en prises de vues réelles . Cette série en live - action rejoindra les animés Pokemon : Indigo League et Pokemon Journeys déjà présents sur Netflix .

Peu d'infos mais beaucoup

Malheureusement pour les impatients, l'exclu est toute fraîche donc il n'y a pas encore de détail sur l'intrigue ou sur la date de sortie . Suspens ! On sait seulement Joe Henderson produira et écrira le script de la série . Si son nom ne vous dit rien c'est le producteur de la série diablement géniale : Lucifer .

Selon Variety toujours, la série en live action ressemblera au film Pokémon Détective Pikachu, avec Ryan Reynolds sorti en 2019 . D'après le Huffington Post, ce film a été un succès au box - office cette année - là et avait rapporté plus de 430 millions de dollars . On parie que ce le format série à venir rendra accro les petits et les grands fans des aventures de Sacha .