"Plan Coeur" recherche des figurants pour la dernière saison

Avec un peu de chance, vous pourrez peut-être participer aux aventures de Charlotte, Émilie et Elsa.

par Team Mouv'

La série française qui a connu un gros succès sur Netflix depuis décembre 2018 va s'arrêter, au terme d'une troisième saison très attendue par le public . Et cette nouvelle salve d'épisodes pourrait bien arriver en 2021 puisque Netflix a annoncé que le tournage venait de débuter .

Et si vous êtes un grand fan de la team d'Elsa, Max, Charlotte et Émilie, sachez que vous avez l'opportunité de pouvoir vous rendre sur le tournage. En effet, comme le relaye Konbini, le site figurants . com a mis une annonce en ligne et recherche des figurants pour la série . Sur l'annonce, on peut lire quelques conditions : l'offre est adressée aux femmes et hommes, de 16 à 80 ans, toutes origines, tous profils, seulement, les candidats doivent résider dans l'Oise . Aussi, on apprend que ce tournage est prévu en mars 2021, entre Creil et Compiègne ( 60 ) .

Bon courage, c'est peut - être votre jour de chance !