Pierre Niney : "On a commencé l'écriture de Feuille Man !"

Pierre Niney tease l'arrivée d'un film "Feuille-Man".

Comment un simple canular peut se transformer en réel pitch pour un film ? C'est ce que semble être en train de réaliser le trio Pierre Niney, Mcfly et Carlito.

Feuille-Man en pleine création

Certain se souviendront du mythique passage de Pierre Niney dans les studios de Mcfly et Carlito durant lequel ils se sont amusés à appeler des gens au hasard. Lors d'un des appels, l'acteur de "Boîte Noire" avait du inventer un synopsis d'un super héros nommé Feuille-Man. Un moment totalement décalé et dont on ne pensait pas qu'il allait donner suite à quelque chose de sérieux.

Sauf que depuis quelques temps l'affaire semble bien prendre une tournure réaliste. En février, Mcfly a publié "Nous 3 c’est une belle histoire, nous 3, sur le même plan d’égalité hehe. Blague à part, l’écriture avance avec @fl0rentbernard". Semblant ainsi annoncer que l'écriture d'un film sur le fameux Feuille-Man était en cours avec l'aide Florent Bernard.

Plus récemment, c'est Pierre Niney qui était l'invité de la semaine dans Popcorn. Une émission dans laquelle il a pu s'exprimer sur son amour pour la comédie et également sur la préparation du film "Feuille-Man". Niney a ainsi commenté une photo, dans laquelle on le voit aux côtés des deux youtubeurs, en disant : "c'est une photo d'une tentative de réunion d'écriture". Et après plusieurs minutes à parler autour de cette aventure, il a annoncé : "va surement y avoir quelque chose, mais je veux pas trop m'avancer".

Alors bien sûr, pour l'instant, tout le monde fait bien attention de ne rien confirmer et de garder un certain mystère autour du film, mais il semble assez évident que les aventures de Feuille-Man vont réellement voir le jour.