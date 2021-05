"Peaky Blinders" : une enquête ouverte sur le tournage de l'ultime saison

Alors que l'ultime saison de la série est actuellement en tournage, une enquête vient de s'ouvrir après la découverte d'un cas de Covid-19 sur le plateau.

Le tournage de l'ultime saison de Peaky Blinders se serait - il affranchi des règles sanitaires ? Déjà retardé de plusieurs mois à cause du Covid - 19, les premières scènes ont été filmées en janvier dernier dans le respect d'un protocole strict . Le Black Country Museum, situé près de Birmingham et utilisé comme décor pour la série, a même été réquisitionné et transformé en centre de vaccination.

Un tournage pas très Covid

Le Guardian nous apprend cependant que toutes les consignes n'ont pas été respectées . Une enquête vient d'être ouverte après des accusations de rupture du protocole sanitaire . Un des membres de l'équipe a été testé positif au Covid - 19 la semaine dernière . Bien que ce test se soit révélé être un "faux positif" quelques heures plus tard, des techniciens affirment que les prises de vues ont continué malgré l'annonce de ce cas de coronavirus sur le plateau.

Une enquête a donc été ouverte par la Broadcasting, Entertainment, Communications and Theatre Union ( Union Bectu ) , un syndicat des métiers de la création . Spencer MacDonald, un de ses responsables, a déclaré :

La production aurait dû informer tout le monde immédiatement et arrêter le tournage . Sinon, une telle erreur aurait pu conduire à une propagation du virus . Nous attendons la réponse de la production .

En fonction des conclusions de cette enquête, les résultats pourraient coûter chers à la production qui devra rendre des comptes auprès des assurances .