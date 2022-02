"Peaky Blinders" : un acteur tease la date de sortie de la saison 6

L’attente des fans de "Peaky Blinders" arrive peut-être bientôt à son terme. Paul Anderson s’est laissé aller à quelques confidences à travers un petit post Instagram.

par Team Mouv'

La date de diffusion de l’ultime saison de Peaky Blinders est plus qu’attendue. Les derniers épisodes sont supposés clore les aventures de Tommy Shelby. Mais la date de diffusion n’était jusqu’ici pas connue du public qui s’impatiente. On a désormais une petite idée de tout ça grâce à Paul Anderson.

Paul Anderson poste un indice sur Instagram

Très actif sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, l’interprète du rôle d’Arthur Shelby a publié une photo assez parlante le 24 janvier dernier. Il y pose en compagnie de Cillian Murphy, l’interprète de Thomas Shelby.

Les deux hommes sont dans la peau de leurs personnages. Ils fixent l’objectif en y pointant leurs armes. Plus que la photo, c’est la légende qui nous intéresse : "C'est la toute première image de Tommy et Arthur. Nous avons ramassé ces armes pour la première fois il y a 10 ans et le mois prochain, nous les déposerons le mois prochain pour la dernière fois !" Oui, il parle du mois de février 2022. De quoi mettre la puce aux oreilles des fans qui supposent que la date de sortie de la saison 6 de Peaky Blinders approche.