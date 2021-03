"Peaky Blinders" saison 6 : de nouvelles images de Thomas Shelby dévoilées

Deux nouvelles photos du tournage de la saison 6 de la série Peaky Blinders ont été dévoilées, pour le plus grand bonheur des fans.

par Team Mouv'

Fans de Peaky Blinders, cette annonce est pour vous . Cela fait plusieurs semaines que l'on sait que le tournage de la sixième saison de la série événement a bel et bien commencé. Malheureusement, on apprenait en même temps que cette sixième saison serait aussi la dernière . Mais hauts les cœurs : de nouvelles photos de Cillian Murphy dans les coulisses de Peaky Blinders saison 6 viennent de voir le jour sur internet .

De quoi se mettre sous la dent

C'est le compte officiel de la série qui les a publié sur Twitter . Sur les deux images, on peut voir Cillian Murphy, aka Thomas Shelby, visiblement en pleine séance d'essayages. Toujours dans son rôle, Cillian Murphy adopte pour ces clichés le regard perçant de son personnage . Les photos sont signées Anthony Byrne et permettent aux fans de se mettre quelque chose sous la dent en attendant désespérément le dernier opus de leur série préférée .

Ce n'est pas la première fois que l'équipe de la série partage des photos relatives à cette ultime saison . On avait ainsi appris que le tournage avait débuté via une photo de Thomas et Arthur Shelby en plein milieu d'une scène ! S'il ne faut malheureusement pas s'attendre à retrouver les Shelby tout de suite, on a déjà une info majeure sur la saison 6. . . Un article à ce sujet est dispo juste ici :