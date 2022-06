"Peaky Blinders" : quand Thomas Shelby parle en français dans l'ultime saison

L'ultime saison de "Peaky Blinders" a débarqué sur Netflix ce vendredi 10 juin et comme à chaque fois Thomas Shelby nous fait rêver.

par Team Mouv'

9 ans après la diffusion de la première saison sur la BBC, le show Peaky Blinders se clôture avec une ultime saison (la 6) et les fans français (qui sont très nombreux) peuvent mater les dernières aventures et mésaventures de Thomas Shelby et son clan sur Netflix depuis ce 10 juin.

Thomas Shelby à la française

C'est avec un sentiment de joie mais également de tristesse, qu'on s'est jeté sur ces derniers épisodes de l'une des plus grandes séries de tous le temps. Comme toujours, les excellents acteurs subliment un scénario réalisé avec brio par Steven Knight. Personnage principal du show, Cillian Murphy qui joue l'incontournable Thomas Shelby, enchaine les masterclass sur masterclass et nous gratifie même d'un dialogue en français où on le retrouve dans un bar et franchement l'accent est plutôt bon, la grande classe.

Si Thomas Shelby parle aussi bien français, c'est malheureusement à cause des traumatismes de la première Guerre Mondiale pendant laquelle il combattait en tant que soldat britannique. Des flashbacks qu'on peut régulièrement voir au fil des saisons.

Alors certes, c'est l'ultime saison de la série, mais on sait qu'un film est toujours dans les petits papiers de Steven Knight et on espère que ça se concrétisera un jour.