"Peaky Blinders" : le tournage de la saison 6 est (enfin) terminé !

Clap de fin pour le tournage de la sixième saison de "Peaky Blinders" !

par Team Mouv'

Les Peaky Blinders vont bientôt reprendre les rues de Birmingham dans la sixième saison de la série réalisée par Anthony Byrne . La réalisation de cette saison avait été repoussée par la pandémie de coronavirus . Malgré les complications, la saison est dans la boite ! Aucune date de diffusion n'est donnée pour le moment .

Sixième et dernière saison

C'est sur le compte Twitter officiel de Peaky Blinders qu'a été annoncé la fin du tournage de la sixième et dernière saison de la série anglaise a succès . "Vous avez tout donné pour cette saison . Et ça va être épique…" peut - on y lire . La série est diffusée depuis 2013 et la cinquième saison est disponible depuis août 2019 :

Une suite au cinéma ?

La saison 6 de Peaky Blinders a lancé sa production le 18 janvier dernier, après des mois de report à cause de la pandémie . Annoncée comme la saison finale par la BBC, l’histoire de la famille Shelby pourrait faire l'objet d'une suite . Le créateur Steven Knight a confirmé qu'il prévoyait toujours de faire un film Peaky Blinders, une fois la série terminée . Notre journaliste Marion en parlait déjà en début d'année dans sa chronique cinéma, ça promet !

Hommage à Helen McCrory

La saison 6 a été réalisée par Anthony Byrne sur les bases d'un scénario écrit par Steven Knight avec Nick Goding en tant que producteur . Les fans de la série auront une émotion particulière au moment de lancer l'ultime saison de leur série favorite . En effet, nous apprenions récemment la mort d'Helen McCrory, l'actrice qui interprète avec talent le rôle de tante Poly, un personnage à la fois sombre et très touchant !