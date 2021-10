"Peaky Blinders" : le créateur confirme le film et lâche des infos

Selon son créateur, Steven Knight, le tournage du film "Peaky Blinders" commencera en 2023.

par Team Mouv'

Le créateur de la série à succès Peaky Blinders a confirmé que la production du long métrage qui clôturera la série débutera en 2023 .

La fin des Shelbys approche . . .

Parallèlement à cette révélation, quelques mises à jour ont été faites concernant la sixième saison de la série et son avenir au - delà de la famille Shelby . Révélé par Variety, le créateur de Peaky Blinders, Steven Knight, a confirmé jeudi, lors d'une allocution au BFI London Film Festival, que le processus de montage de la sixième et dernière saison de la populaire série britannique est presque terminé . La sortie de la saison est actuellement prévue pour le printemps 2022 .

Après cela, Knight commencera à travailler sur le long métrage qui marquera la fin de la série . "Et puis je vais écrire le long métrage qui se déroulera et sera tourné à Birmingham", a déclaré le réalisateur lors de la conférence . "Et ce sera probablement la fin de la série Peaky Blinders telle que nous la connaissons" . L'écrivain a également confirmé à Variety que la production du long métrage débutera en 2023 . Ce film devrait être la conclusion de l'histoire de la famille Shelby et de leur gang, mais on en est encore loin . Knight a également déclaré qu'il pourrait y avoir des "séries liées" à l'univers de Peaky Blinders, mais a précisé que si ces spin - offs se produisent, cela ne signifie pas forcement qu'il les supervisera, car il préfère "passer le flambeau . "

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Patience donc avant de retrouver Cillian Murphy ( Thomas Shelby ) , Paul Anderson ( Arthur Shelby ) , Harry Kirton ( Finn Shelby ) , Natasha O’Keeffe ( Lizzie ) et compères sur grand écran . Heureusement nous allons avoir la sixième saison, entre temps, pour nous rassasier .