"Peaky Blinders" : la saison 6 pète les scores sur la BBC

Déjà disponible sur le site de streaming de la BBC, la série "Peaky Blinders" cartonne sur la plateforme anglaise. En France, la saison finale sera disponible sur Netflix dès le 10 juin.

Carton plein pour la série à succès Peaky Blinders. Une audience phénoménale : 30 millions de visionnages sur la plateforme de la BBC, selon le site DigitalSpy. Depuis la sortie de ses premiers épisodes en 2013, l'engouement autour de la série n'en finit plus.

"Peaky Blinders", plus regardé que les JO de pékin

Les aventures de Thomas Shelby ont fait trembler les fans de séries. Elle se place dans le TOP 3 des streamings de la plateforme, juste derrière la télé-réalité "The apprentice" et la série "The tourist". La saison finale est déjà disponible sur BBC One et BBC iplayer. Le premier épisode de la saison 6 a comptabilisé pas moins de 5,1 millions de streams individuels. Les trois programmes ont été plus visionné que les JO d'hiver à Pékin 2022. L'évènement n'avait rassemblé que 29 millions de téléspectateurs.

Bientôt disponible sur Netflix

Ces adieux, très attendus en France par les fans, sortiront sur Netflix à partir du 10 juin. Au programme : un hommage à l'actrice Helen Mcgory, Polly dans la série, décédée le 16 avril 2022 et de nouvelles morts de fiction, pour faire vibrer les fans. Un film autour des Peaky Blinders sera, lui aussi, une sortie à suivre. Le créateur de la série, Steven Knight, travaille actuellement pour un début de tournage d'ici 2023.